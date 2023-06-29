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Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла

Общество Материалы 29 июня 2023 13:08 (UTC +04:00)
Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 755 мм рт., относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью - 20-25° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 15-20 ° тепла.

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