Двое азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские борцы вольного стиля Джейхун Аллахвердиев и Юсиф Демиров вышли в финал чемпионата Европы среди юношей до 20 лет, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана.

Джейхун (61 кг) в 1/8 финала победил венгра Джолтана Мише (11:1), в 1/4 - болгарина Дениса Наима (10:0), а в полуфинале - испанца Марка Альвареса (11:0). В решающей схватке противником азербайджанского борца станет армянин Левик Микаелян.

Юсиф Демиров (125 кг), подключившийся к борьбе с 1/4 финала оказался сильнее своего соперника из Финляндии Матиаса Катаяна (10:0). В полуфинале он победил украинца Владимира Кочанова (4:0). В финале соперником Демирова будет турецкий спортсмен Хакан Бёйюкчынгыл.