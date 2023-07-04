Отделения скорой помощи в Азербайджане переведены на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку и районов, а также отеделения скорой помощи медицинских учреждений перешли на усиленный режим работы.

Как передает Trend, к службе привлечены 125 медицинских бригад Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время бригады скорой медицинской помощи привлечены в районы и улицы, где наблюдается скопление людей.

В то же время, с учетом возможности возникновения потребности в медицинских услугах руководителям медицинских учреждений при TƏBİB были даны соответствующие поручения.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.