В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит международная конференция "Развитие законодательства посредством применения конституционных норм", посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии принимают участие председатель Верховного суда Инам Керимов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр юстиции Фикрет Мамедов, омбудсмен Сабина Алиева, генеральный прокурор Кямран Алиев, I заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнов, председатели Конституционных судов зарубежных стран, судьи.

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