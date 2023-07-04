Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 4 июля 2023 11:11 (UTC +04:00)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит международная конференция "Развитие законодательства посредством применения конституционных норм", посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии принимают участие председатель Верховного суда Инам Керимов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр юстиции Фикрет Мамедов, омбудсмен Сабина Алиева, генеральный прокурор Кямран Алиев, I заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнов, председатели Конституционных судов зарубежных стран, судьи.

Новость обновляется

В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция, посвященная 25-летию Конституционного суда Азербайджана (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости