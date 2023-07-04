За скорой медицинской помощью в связи с землетрясением обратились 34 человека

БАКУ /Trend/ - В связи с землетрясением, зарегистрированным 4 июля около 00:01, в подведомственную TƏBIB станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку обратились 34 человека.

Об этом сообщил TƏBİB в ответ на запрос Trend.

Среди обратившихся за медицинской помощью было 26 женщин, 5 мужчин и 3 ребенка.

"32 человека получили помощь на месте, а двое были госпитализированы в соответствующее медицинское учреждение. Обращения в основном касались артериального давления, реакции на стресс, травм, боли в различных частях тела", - сказали в TƏBİB.