Госагентство автодорог Азербайджана проверило дорожную инфраструктуру в связи с землетрясением

БАКУ /Trend/ - Сразу после землетрясения, произошедшего 04 июля в 00:01 в Каспийском море, соответствующие структуры Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, расположенные в зоне возникшего землетрясения, перешли на усиленный режим работы.

Об этом во вторник Trend сообщили в агентстве.

Было отмечено, что специалисты агентства всю ночь осматривали дорожную инфраструктуру, проверяли состояние искусственных инженерных сооружений (мостов, переходов, туннелей и т.д.). Проверки будут продолжаться в течение всего дня. Кроме того, усилен контроль над всеми мостами и путепроводами, подземными и надземными переходами, а также туннелями, находящимися на балансе агентства.