Названо число запросов, представленных Генпрокуратурой Азербайджана в КС с 2020 года

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура, принимая участие в конституционном судопроизводстве, подала с 2020 года в Конституционный суд (КС) 18 запросов, а также предоставив 25 заключений по обращению КС,

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель Генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов на проходящей в Баку международной конференции, посвященной 25-летию Конституционного суда Азербайджанской Республики.

По его словам, из запросов, направленных Генпрокуратурой в Конституционный суд, 13 касались уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 1 - судов, 1 - дорожного движения и административных правонарушений, 1 - обязательного страхования, 1 - гражданско-процессуального законодательства и 1 - трудового законодательства.

Подчеркнув, что по 14 запросам постановления Пленума КС вступили в силу со дня их опубликования, Мамедов отметил, что по 1 запросу КС вынес определение об отсутствии необходимости выносить отдельное постановление, в связи с чем по этому запросу конституционное производство было прекращено, 3 запроса в настоящее время находятся в производстве, последний из них был направлен в КС 25 июня.

Было отмечено, что по 3 из 14 решений, вынесенных Пленумом КС по данным запросам, были даны рекомендации Милли Меджлису (парламент) для урегулирования поднятых вопросов и внесения изменений в законодательство, а по остальным решениям даны соответствующие комментарии.