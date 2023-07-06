В Азербайджане разоблачены незаконные действия должностных лиц райотделов Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, разоблачены незаконные действия должностных лиц Джалилабадского и Лачинского районных отделов Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Об этом Trend сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что инспектор Джалилабадского районного отдела Рамиль Гасанов и инспектор Лачинского районного отдела Рашад Рашидли получили от отдельных лиц денежные средства в различных суммах, воспользовавшись возможностью влиять на решения должностных лиц подведомственных учреждений и военно-врачебных комиссий, с целью содействия в признании ряда лиц негодными к военной службе. На основании собранных доказательств по уголовным делам, возбужденным по данному факту, Рамиль Гасанов и Рашад Рашидли привлечены в качестве обвиняемых по статье 312-1 (незаконное влияние на решение должностного лица) Уголовного кодекса, в их отношении судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности иных лиц, причастных к этим противоправным действиям.