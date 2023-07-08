Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Групповая команда Азербайджана заняла третье место в многоборье на 2-ом чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок, сообщает в субботу Trend.

Чемпионат мира проходит с 7-9 июля в городе Клуж-Напока (Румыния). В состав нашей юниорской команды в групповых упражнениях вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.

Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье с результатом 59.400 балла. Эта сумма за два упражнения - с пятью скакалками (29.600 балла) и пятью мячами (29.800 балла).

Отметим, что этот успех является первым достижением в истории азербайджанской гимнастики на чемпионате мира среди юниорок.

Также наша команда в групповых упражнениях прошла в два финала, которые состоятся завтра.