Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)

Общество Материалы 8 июля 2023 23:08 (UTC +04:00)
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Групповая команда Азербайджана заняла третье место в многоборье на 2-ом чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок, сообщает в субботу Trend.

Чемпионат мира проходит с 7-9 июля в городе Клуж-Напока (Румыния). В состав нашей юниорской команды в групповых упражнениях вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.

Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье с результатом 59.400 балла. Эта сумма за два упражнения - с пятью скакалками (29.600 балла) и пятью мячами (29.800 балла).

Отметим, что этот успех является первым достижением в истории азербайджанской гимнастики на чемпионате мира среди юниорок.

Также наша команда в групповых упражнениях прошла в два финала, которые состоятся завтра.

Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости