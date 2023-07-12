АПБ Азербайджана о результатах проверок, проведенных в учебных заведениях

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав потребителей на территории страны в рамках требований законодательства.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие текущего года в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности".

В ходе проверок на 172 предприятиях были выявлены недостатки, связанные с нарушением технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

Приняты соответствующие решения по устранению выявленных недостатков. В то же время агентство провело проверки в пищеблоке 32 высших учебных заведений. В результате проверок в 72 пищевых блоках 31 предприятия были выявлены недостатки, связанные с нарушением законодательства в области безопасности пищевых продуктов. В отношении ответственных лиц 29 предприятий составлены протоколы об административном правонарушении, а деятельность пищеблоков 9 предприятий временно ограничена. В ходе повторных проверок было установлено, что в 68 пищеблоках 29 высших учебных заведений полностью устранены недостатки. Также в результате оздоровительных мер, принятых в 9 высших учебных заведениях, ограничительное решение было отменено.

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