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Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)

Общество Материалы 12 июля 2023 17:01 (UTC +04:00)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Народный художник Азербайджанской Республики Фазиль Наджафов, скончавшийся 11 июля на 88-м году жизни, сегодня был предан земле.

Как сообщает в среду Trend, в траурной церемонии приняли участие родственники и коллеги Ф.Наджафова.

Отметим, что Фазиль Имамверди оглу Наджафов родился 16 февраля 1935 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную художественную школу имени А.Азимзаде, а в 1961 году Московский высший художественный институт имени В.И.Сурикова.

Фазиль Наджафов автор таких произведений как «Юная девушка», «Портрет Раи», «Двое», «Слепые», «Утро», «Спящий старик», «Молящаяся женщина», «Формула жизни», «Тысячелетний человек» и др.

В 2014 году Фазиль Наджафов создал памятник выдающемуся азербайджанскому композитору Кара Караеву, установленный в центре Баку. В 2015 году он принял участие в 56-й Венецианской биеннале с 8 произведениями при поддержке Фонда Гейдара Алиева и IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды).

В 1988 году Фазиль Наджафов был удостоен почетного звания заслуженного деятеля искусств, а в 2002 году – народного художника Азербайджана. В 2020 году художник был награжден орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)
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