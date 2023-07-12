Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Народный художник Азербайджанской Республики Фазиль Наджафов, скончавшийся 11 июля на 88-м году жизни, сегодня был предан земле.

Как сообщает в среду Trend, в траурной церемонии приняли участие родственники и коллеги Ф.Наджафова.

Отметим, что Фазиль Имамверди оглу Наджафов родился 16 февраля 1935 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную художественную школу имени А.Азимзаде, а в 1961 году Московский высший художественный институт имени В.И.Сурикова.

Фазиль Наджафов автор таких произведений как «Юная девушка», «Портрет Раи», «Двое», «Слепые», «Утро», «Спящий старик», «Молящаяся женщина», «Формула жизни», «Тысячелетний человек» и др.

В 2014 году Фазиль Наджафов создал памятник выдающемуся азербайджанскому композитору Кара Караеву, установленный в центре Баку. В 2015 году он принял участие в 56-й Венецианской биеннале с 8 произведениями при поддержке Фонда Гейдара Алиева и IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды).

В 1988 году Фазиль Наджафов был удостоен почетного звания заслуженного деятеля искусств, а в 2002 году – народного художника Азербайджана. В 2020 году художник был награжден орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской культуры.