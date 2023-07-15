Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между KOBIA, IZIA и тайской компанией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), Агентство развития экономических зон Азербайджана (İZİA) и тайская компания "Supreme Pharmatech Co., LTD" подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию совместных мероприятий, программ и проектов в области фармацевтики, поддержку развития местного кадрового потенциала, организацию тренингов для МСБ, проведение исследований.

Как сообщает в субботу Trend, документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, председатель правления İZİA Эльшад Нуриев и генеральный директор тайской компании "Supreme Pharmatech Co., LTD" Юрий Нелепченко.

Меморандум предусматривает реализацию совместных мероприятий, программ и проектов в области фармацевтики, поддержку развития местного кадрового потенциала, организацию обучения МСБ, проведение исследований, информирование и взаимодействие МСБ, чтобы они могли внести свой вклад в сектор фармацевтики и пищевых добавок, а также реализацию совместных мероприятий по развитию местной сырьевой базы, включая производство фармацевтических продуктов в области развития цепочки поставок, совместную поддержку развития малых и средних предприятий и стартапов, работающих в фармацевтической промышленности. В области фармацевтики предполагается совместное сотрудничество в таких направлениях, как поддержка бизнес-инкубаторов и исследовательских центров.

Также в рамках мероприятия было подписано соглашение между İZİA и тайско-азербайджанской совместной компанией ООО "Supreme Pharmatech Manufacturing".

В рамках мероприятия состоялась встреча между председателем правления KOBIA Орханом Мамедовым, председателем правления İZİA Эльшадом Нуриевым, генеральным директором компании "Supreme Pharmatech Co., LTD" Юрием Нелепченко и директором ООО "Supreme pharmatech Manufacturing" Мушфигом Гусейновым. На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из подписанного между сторонами трехстороннего документа, возможности сотрудничества.

Отметим, что KOBİA - юридическое лицо, призванное поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане, оказывая ряд услуг субъектам МСБ, осуществляя координацию и регулирование услуг, оказываемых в этой области государственными органами.