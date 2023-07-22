В рамках Шушинского глобального медиа-форума состоялась панельная дискуссия

ШУША/Trend/ - В рамках Шушинского глобального медиа-форума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" состоялась панельная дискуссия " Будущее медиа: очередные шаги для традиционных медиа; Цифровая трансформация в центре внимания".

Как сообщает в субботу Trend, на панели обсуждались меняющиеся тренды в производстве и потреблении медиа-продуктов.

Выступая на панельной дискуссии, президент Института глобальной политики, профессор Паоло фон Ширах, сказал, что граница между новостями и развлечениями исчезла и стала неразлечима.

Американский журналист, телепродюсер, продюсер документальных фильмов, подкастов и дебатов Дана Вольф сказала, что в медиа важно адаптироваться к инновациям, изменениям и следить за ними.

Говоря о роли искусственного интеллекта в СМИ во время панельной дискуссии, директор "Forward Thinking" Оливер Мактернан также добавил, что использование искусственного интеллекта в качестве оружия вызывает беспокойство.

Панельная сессия продолжилась обсуждениями.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников – 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума намечается обсуждение актуальных на глобальном уровне вопросов в области медиа и информационно-коммуникационной сферы. Известные и авторитетные мировые медиа-руководители, эксперты обсудят новые инструменты журналистики и коммуникации в эпоху цифровых технологий, цифровую трансформацию, управление медиа в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей медиа, тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие вопросы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива Медиа-платформы Движения неприсоединения.

Отметим, что город Шуша, где проводятся многочисленные международные мероприятия, впервые в истории независимого Азербайджана собирает на одной площадке руководителей ведущих мировых СМИ, журналистских организаций, влиятельных экспертов в сфере ИКТ, известных журналистов.

Форум продлится до 23 июля.