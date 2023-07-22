В рамках Шушинского глобального медиа-форума состоялась панельная дискуссия "Медиа-менеджмент и создание устойчивых бизнес моделей медиа в современной информационной среде"

ШУША/Trend/ - В рамках Шушинского глобального медиа-форума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" состоялась панельная дискуссия "Медиа-менеджмент и создание устойчивых бизнес моделей медиа в современной информационной среде".

Как сообщает в субботу Trend, участники панельной дискуссии обменялись мнениями об изменяющихся тенденциях в производстве и потреблении медиа-продуктов, а также об источниках инвестиций для устойчивых медиа.

В своем выступлении на панельной дискуссии программный директор TRT World Бора Байрактар подчеркнул о сложности конкурирования с частными СМИ.

Байрактар сказал, что люди доверяют СМИ и, чтобы не потерять их доверия, СМИ должны чувствовать постоянную ответственность за свою дейятельность.

"При подготовке репортажа об определенном регионе необходимо учитывать геополитические реалии этого региона, происходящие там события, ценности", - добавил он.

Что касается TRT, то, по словам Б.Байрактара, канал не нуждается в представлении,

"Мы не нуждаемся в представлении. Нас знают далеко за пределами Турции - в Средиземноморье, на Кавказе, в Европе", - подчеркнул он.

Выступая на панельной дискуссии, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман отметил, что неоднократно бывал в Шуше.

"Это очень красивый азербайджанский город. Я приезжаю сюда уже в 5-й раз и вижу насколько все здесь благополучно ", - сказал он.

Говоря об инновациях, Гусман подчеркнул, что еще рано говорить об уничтожении социальными сетями традиционных СМИ и газет.

"Япония и США являются технологически развитыми странами, но, несмотря на это, газеты играют там ведущую роль", - добавил он.

Он подчеркнул, что классические медиа и социальные сети нельзя смешивать, у них есть аудитория, но с точки зрения профессионализма и истории классические медиа незаменимы.

"Журналистика требует профессионализма, честности, ответственности", - сказал Гусман.

Коснувшись деятельности новостных агентств, он сказал, что их роль заключается в том, чтобы донести новость, а аналитики, различные институты и другие СМИ уже сами могут интерпретировать информацию.

Невен Цветчанин - бывший депутат сербского парламента, президент Форума стратегических исследований - в своем выступлении отметил, что средства массовой информации, передающие точные, честные новости и аналитику важны для прогнозирования будущего.

"Считаю, что нет таких СМИ, у которых бы не было связи, диалога с политическими кругами", - сказал он.

Клаус Юргенс из Economyfirst Limited London отметил, что журналист иногда должен занимать позицию, но это не значит, что "вы должны быть представителем какого-то круга или партии".

"Журналист должен исследовать больше, чтобы определить свою позицию, и это в конечном итоге отразится и на его статьях", - сказал он.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников – 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума намечается обсуждение актуальных на глобальном уровне вопросов в области медиа и информационно-коммуникационной сферы. Известные и авторитетные мировые медиа-руководители, эксперты обсудят новые инструменты журналистики и коммуникации в эпоху цифровых технологий, цифровую трансформацию, управление медиа в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей медиа, тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие вопросы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива Медиа-платформы Движения неприсоединения.

Отметим, что город Шуша, где проводятся многочисленные международные мероприятия, впервые в истории независимого Азербайджана собирает на одной площадке руководителей ведущих мировых СМИ, журналистских организаций, влиятельных экспертов в сфере ИКТ, известных журналистов.

Форум продлится до 23 июля.