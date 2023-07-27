Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение ряду телеканалов

БАКУ /Trend/ - 27 июля состоялось очередное заседание Аудиовизуального Совета Азербайджана в онлайн формате. На заседании обсуждались нарушения, зафиксированные мониторинговой группой совета в эфире телевизионных редакций.

Об этом сообщили в четверг Trend в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

"Так, в последние дни в эфире телевизионных редакций "ARB", "ATV", "Space TV", "Xəzər TV" был зафиксирован показ рекламного ролика безалкогольного кофейного напитка, сопровождаемый текстом на иностранном языке. Отметим, что, несмотря на то, что перевод некоторых выражений, содержащихся в данном рекламном ролике, на азербайджанский язык был продемонстрирован в письменной форме, в соответствии с требованиями статьи 14.2 Закона Азербайджанской Республики "О медиа", а также статьи 4.7 Закона Азербайджанской Республики "О рекламе", необходимо соблюдать положения закона Азербайджанской Республики "О государственном языке", обеспечивать использование государственного языка в программах наземного вещания, основной разговорный текст в рекламном ролике также должен быть озвучен на государственном языке.

В связи с этим, Аудиовизуальный совет Азербайджана требует от всех телевизионных редакций немедленно снять данный ролик с эфира и показать его только при условии перевода озвученного текста на азербайджанский язык и его адаптации на азербайджанский язык.

В случае обнаружения трансляции программ (в том числе рекламы) без соблюдения требований законодательства, в отношении этого вещателя советом будут применены соответствующие санкции", - говорится в сообщении.