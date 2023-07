Влиятельные медиа-структуры Турции широко осветили презентацию "dhapress.com" - совместного проекта Trend и DHA (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Влиятельные медиа-структуры Турции широко осветили проект "dhapress.com".

Презентация "www.dhapress.com" - совместного проекта Агентства международной информации Trend и влиятельной турецкой медиа-структуры - информационного агенства Demirören (DHA) в рамках Шушинского глобального медиа-форума вызвала широкий резонанс в братской стране.

Турецкая пресса отвела место на первых страницах информации о презентации проекта. Турецкие каналы DHA и CNN, hürriyet.com.tr, milliyet.com.tr, gazetevatan.com, posta.com.tr, ulusalhaber.com.tr, haber16.com, nethaber.com.tr, f5haber.com, turkiyeburada.net и другие медиа-платформы опубликовали подробные новости о проекте.

Было отмечено, что презентация проекта "dhapress.com" в Шуше перед иностранными журналистами имеет большое значение. Турецкая пресса, особо подчеркнувшая, что "Dhapress.com" является первым совместным медиа-проектом Азербайджана и Турции, обратила внимание на преимущества платформы, написав, что это внесет большой вклад в сотрудничество между двумя странами в области медиа.

Также было подчеркнуто, что размещение новостной ленты об Азербайджане на авторитетном медиа-портале Турции является одним из основных особенностей проекта. Было отмечено, что благодаря новому медиа-проекту читатели получат возможность более оперативно и подробно узнавать о важных процессах, происходящих не только в Турции и Азербайджане, но и во всем мире.

"Dhapress.com" станет важной платформой, которая донесет до мира правый голос всего тюркского мира", - написала турецкая пресса о совместном проекте Trend и DHA.

Напомним, что 22 июля в рамках Шушинского Глобального Медиафорума состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

В церемонии презентации приняли участие сотрудники АМИ Trend и DHA, официальные лица, представители зарубежных и местных медиа.

В частности, одним из преимуществ проекта является то, что впервые на популярном турецком медиапортале появится азербайджанская новостная лента.

