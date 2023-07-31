В Азербайджане может быть отменено требование о необходимости доверенности на автомобиль

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе Конституционного суда, на заседании на основании обращения Гянджинского городского суда было рассмотрено конституционное дело о толковании статьи 332.1 Кодекса об административных правонарушениях в связи с пунктом 1 части I статьи 37 закона "О дорожном движении".

Пленум Конституционного суда на основании доклада судьи С.Салманова, докладов представителей заинтересованных субъектов - Гянджинского городского суда и отдела экономического законодательства Милли Меджлиса, докладов специалистов Верховного суда, министерства юстиции, министерства внутренних дел и Коллегии адвокатов, заключения экспертов - профессора кафедры гражданского права юридического факультета Бакинского государственного университета, доктора юридических наук М.Демирчиевой и профессора кафедры конституционного права, доктора юридических наук С.Алиева, изучив материалы дела, принял постановление по итогам заседания.

В постановлении говорится, что с учетом правовых позиций, отраженных в описательно-обосновательной части настоящего постановления Пленума Конституционного суда, Милли Меджлису Азербайджанской Республики рекомендовано отменить в соответствующем законодательстве требование о необходимости доверенности для управления транспортным средством лицом, не являющимся собственником транспортного средства. До совершенствования законодательным органом норм Кодекса об административных правонарушениях и закона "О дорожном движении", управление транспортным средством без доверенности (за исключением случаев наличия у супругов свидетельства о совместной собственности) в случаях, когда лицо, имеющее право собственности на транспортное средство, не находится в транспортном средстве, влечет за собой административную ответственность, установленную статьей 332.1 настоящего Кодекса.