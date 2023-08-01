БАКУ /Trend/ - Предварительное бронирование парковочных мест в Азербайджане будет невозможно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе презентации мобильного приложения для управления парковкой председатель правления Агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

"Предварительное бронирование парковочных мест будет невозможно и не предусмотрено законодательством",- подчеркнул он.

Отметим, что в целях предотвращения незаконного сбора денег за парковку, обеспечения оцифровки и простоты использования, платежи за парковку будут осуществляться в безналичном порядке. На начальном этапе соответствующие сотрудники и волонтеры будут объяснять водителям, как пользоваться новой системой. Доходы от парковки будут направлены на поддержание системы, а также на развитие транспортной инфраструктуры со стороны государства. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики "О размере платы за парковку транспортных средств" регулирует порядок оплаты парковочных мест, организованных на государственных автомобильных парковках.