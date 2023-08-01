Рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест в отношении Губада Ибадоглу

БАКУ /Trend/ - Рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест в отношении председателя Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании в районном суде Наримановского района Баку, адвокат Ибадоглу - Зибейда Садыгова выступила с ходатайством о замене меры пресечения на домашний арест в отношении своего подзащитного.

Суд отклонил данное ходатайство, отметив, что оснований для изменения избранной меры пресечения нет.

Отметим, что министерство внутренних дел Азербайджана на основе информации, поступившей от министерства внутренних дел Турции, провело оперативные мероприятия против лиц, связанных с организацией FETÖ в Азербайджане. Один из пяти задержанных заявил о своей связи с Ибадоглу. На основании этого заявления в офисе Ибадоглу был проведен обыск, и обнаружены документы, имеющие важное значение для дела, в результате чего 23 июля Ибадоглу был задержан. Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР.

Решением Наримановского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца 26 дней.