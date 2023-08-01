В Нахчыване будут введены льготы по приему на работу безработных граждан

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования от безработицы Нахчыванской Автономной Республики введет ряд льгот для приема на работу безработных граждан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на внеочередной сессии Верховного Меджлиса Нахчывана заявил министр труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Джейхун Джалилов, отвечая на вопросы депутатов во время обсуждения изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год".

Министр отметил, что при приеме на работу безработных граждан в течение одного года 50 процентов заработной платы им будет выплачиваться из средств Фонда.

"Это также будет способствовать тому, чтобы предприниматели принимали больше работников. В связи с этим будут проведены просветительские встречи с участием работодателей", - подчеркнул Джалилов.

Отметим, что в настоящее время проводится внеочередная сессия Верховного Меджлиса Нахчывана.