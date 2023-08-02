ФК "Карабах" продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА

БАКУ /Trend/ - 2 августа азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел ответный матч против польской команды «Ракув» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, встреча, которая проходила на Бакинском Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей на 52-й минуте гол забил Фрэн Тюдор. На 60-й минуте матча за агдамскую команду отличился Редон Чича.

В первом матче, который прошел в Польше, «Ракув» выиграл со счетом 3:2 и по сумме двух встреч вышел в следующий этап. «Карабах» продолжит борьбу в Лиге Европы УЕФА.