В зангиланское село Агалы переселятся еще 22 семьи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 августа Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые будут переселены в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщили Trend в пятницу в госкомитете, в мероприятии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Зангиланского района.

В жеребьевке участвовали 22 семьи (106 человек). 9 из них обеспечены в соответствии с составом семьи трехкомнатными, 9 - четырехкомнатными и 4 - пятикомнатными частными жилыми домами. Эти семьи проживали в городах Баку и Сумгайыт, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Проведение жеребьевки нацелено на обеспечение объективности и прозрачности процесса размещения бывших вынужденных переселенцев.

Участники жеребьевки отметили, что испытывают огромную радость в связи с возвращением в родные места. Они выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о бывших вынужденных переселенцах.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в соответствии с графиком будут отправлены в село Агалы 12 августа.

Напомним, что возвращение населения в село Агалы осуществляется в рамках "Большого возвращения". До оккупации эта административная единица объединяла три села. В Агалы I проживало 40 семей (154 человека), Агалы II – 60 семей (245 человек), Агалы III – 161 семья (675 человек). В настоящее время общее число семей из этих сел составляет 352 (1 504 человека).

Отметим, что победа, одержанная азербайджанской армией под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, позволила нашим соотечественникам – вынужденным переселенцам, почти 30 лет тосковавшим по родной земле, вернуться в родные края на освобожденных от оккупации территориях. За период жизни в статусе переселенцев они были постоянно окружены вниманием и заботой азербайджанского государства. Стратегическая линия, определенная великим лидером Гейдаром Алиевым и продолженная Президентом Ильхамом Алиевым, направлена на улучшение условий жизни, обеспечение социальной защиты и занятости вынужденных переселенцев и в настоящее время последовательно реализуется. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также всегда с особой чуткостью относится к вопросам, связанным с вынужденными переселенцами, оказывает помощь в решении их проблем.