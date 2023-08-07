Разжигание ненависти между народами недопустимо - Омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Результаты политики азербайджанофобии, сформированной армянскими властями и продолжающейся в настоящее время, более ярко проявляются в комментариях армянских пользователей в социальных сетях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что в последнее время выдвижение различных необоснованных заявлений, формирование у армян посредством пропаганды в армянской прессе и в сегменте социальных сетей твердых негативных мнений в отношении азербайджанского государства и азербайджанцев, высказывание мнений о невозможности мира и сосуществования свидетельствует о том, что власти Армении не заинтересованы в достижении мира с Азербайджаном.

"Мы считаем, что такие случаи, как разжигание ненависти между народами и его широкое распространение, унижение людей по признаку этнической принадлежности, особенно в нынешнее послевоенное время являются недопустимыми. Для предотвращения подобных тенденций должны быть предприняты необходимые шаги", - говорится в публикации Алиевой.