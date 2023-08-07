В Азербайджане ускорен процесс проведения экзаменов в рамках приема на должность судей

БАКУ /Trend/ - Ускорен процесс проведения экзаменов в рамках приема кандидатов в судьи.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Избирательном комитете судей.

Было отмечено, что в рамках проводимых в стране мер по совершенствованию судебной деятельности, в частности, принимаются последовательные меры в целях укомплектования судейского штата высококвалифицированными юристами за счет штатов, дополнительно выделенных указом главы государства от 3 апреля 2019 года об углублении реформ в судебно-правовой системе.

В целях содействия отличной подготовке кандидатов в судьи к экзаменам обновленный вариант аннотации к экзаменационным вопросам размещен на официальной странице Судебно-правового совета. Для создания более прозрачных условий для отбора кандидатов тестовый этап конкурса будет проводиться Государственным экзаменационным центром, каждый кандидат будет отвечать на вопросы посредством компьютера.

Избирательный комитет судей сообщает, что тестовый экзамен для кандидатов в судьи численностью до 170 человек, первыми подавших свои документы, состоится 3 ноября текущего года, в то же время документы кандидатов будут приниматься последовательно и в дальнейшем.

Сведения о дате, месте, порядке проведения экзаменов, в том числе о выдаче пропускных листов, и по другим соответствующим вопросам будут регулярно публиковаться на сайте.www.jlc.gov.az.