На заседании Пленума Конституционного суда рассмотрено обращение Бакинского апелляционного суда

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе Конституционного суда, на заседании на основании обращения Бакинского апелляционного суда было рассмотрено конституционное дело о толковании статьи 197.1.3 Налогового кодекса в связи со статьями 3.11, 13.2.17 и 114.2 данного Rодекса.

Пленум Конституционного суда вынес постановление, рассмотрев материалы дела и заслушав доклад судьи С.Гарачаева, доклады заинтересованных субъектов - Бакинского апелляционного суда и Аппарата Милли Меджлиса, специалистов Коллегии адвокатов, Центрального банка, Ассоциации азербайджанских банков, ЗАО "AccessBank", выслушав заключение эксперта, доцента кафедры гражданского процессуального и коммерческого права юридического факультета Бакинского государственного университета, доктора философии по юриспруденции А.Мирзоева.

В постановлении говорится, что в соответствии с cутью статей 13.2.17 и 114.2 Налогового кодекса, если повторный аукцион, проведенный на основании обеспеченного в судебном порядке требования держателя ипотеки, объявлен несостоявшимся, являющееся предметом ипотеки имущество, приобретенное держателем ипотеки и не включенное в неамортизируемые материальные активы, указанные в статье 114.2 настоящего Кодекса, относится к объекту налогообложения налогом на имущество, определяемому статьей 197.1.3 Кодекса.

В случае объявления несостоявшимся повторного аукциона, проведенного на основании обеспеченного в судебном порядке требования предприятия-держателя ипотеки с учетом правовых позиций, отраженных в описательно-обосновательной части настоящего постановления Пленума Конституционного суда, в отношении имущества, приобретенного держателем ипотеки, но не имеющего возможности использовать его в предпринимательской или вне предпринимательской деятельности, подлежащего отчуждению в соответствии с законодательством, рекомендовать Милли Меджлису урегулировать условия и правила применения имущественного налога в отношении данного случая.