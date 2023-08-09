Проведено медобследование семей, которые будут переселены в Лачин, Физули и Зангилан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) проведено медицинское обследование семей, которые будут переселены в освобожденные от оккупации Лачинский, Физулинский и Зангиланский районы.

Как сообщили Trend в среду в TƏBİB, медобследование проведено в рамках проекта "Большое возвращение" и обязательного медицинского страхования на безвозмездной основе.

Всего медобследование прошли 186 семей (705 человек), были проведены биохимические лабораторные анализы, флюорография, электрокардиография, полное УЗИ брюшной полости.

Медобследование семей было организовано в подведомственных TƏBIB медицинских учреждениях Барды, Гёйчая, Гаха, Тертера, Хачмаза, Евлаха, Ширвана, Мингячевира, Сумгайыта, Абшерона, Локбатана, Бинагадинском, Сабунчинском, Сураханинском, Низаминском, Хатаинском районах Баку, а также в Yeni Klinika.

Отметим, что победа, одержанная азербайджанской армией под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, позволила нашим соотечественникам – вынужденным переселенцам, почти 30 лет тосковавшим по родной земле, вернуться в родные края на освобожденных от оккупации территориях. За период жизни в статусе переселенцев они были постоянно окружены вниманием и заботой азербайджанского государства. Стратегическая линия, определенная великим лидером Гейдаром Алиевым и продолженная Президентом Ильхамом Алиевым, направлена на улучшение условий жизни, обеспечение социальной защиты и занятости вынужденных переселенцев и в настоящее время последовательно реализуется. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также всегда с особой чуткостью относится к вопросам, связанным с вынужденными переселенцами, оказывает помощь в решении их проблем.