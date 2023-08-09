Обнародовано число граждан, прооперированных бесплатно в частных клиниках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число граждан, прооперированных бесплатно в частных медицинских учреждениях Азербайджана.

Как сообщили Trend в среду в TƏBIB, для получения гражданами услуг, оказание которых не представляется возможным в государственных медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBIB, им предоставляется направление в медицинские учреждения, заключившие договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (частные и находящиеся в подчинении соответствующих государственных органов медицинские учреждения).

Было отмечено, что в январе-июне 2023 года было выдано 142 166 направлений. С января по май текущего года граждане, получившие направления, воспользовались 55 393 медицинскими услугами в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования в медицинских учреждениях, с которыми Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию были заключены договора. Наиболее часто выполняемые операции и процедуры следующие: 18 251 - офтальмологические; 16 342 - сердечно-сосудистые; 12 547- услуги инвазивной радиологии; 2589 - урологические; 1727 - нейрохирургические.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Азербайджане началось внедрение обязательного медицинского страхования. В настоящее время пакет ОМС включает 2550 услуг.