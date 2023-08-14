Названо число лиц, привлеченных к уголовной ответственности в Азербайджане в этом году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Азербайджане в связи с совершенными преступлениями были привлечены к уголовной ответственности 9 723 человека.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Было отмечено, что 60,4 процента привлеченных к уголовной ответственности - лица трудоспособного возраста, которые нигде не учились и не работали, 25,6 процента - лица, совершавшие преступления ранее. Удельный вес женщин среди лиц, совершивших преступления, составил 5,1 процента, а лиц в возрасте 14-17 лет - 1,9 процента.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за январь-июнь текущего года количество преступлений, совершенных женщинами и с их участием, увеличилось на 8,4 процента и 13,7 процента соответственно. За тот же период количество преступлений, совершенных в отношении женщин, увеличилось на 9 процентов. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зафиксирован рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 17,8 процента, и снижение количества преступлений, совершенных с их участием, на 16,4 процента. За тот же период количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, увеличилось на 0,7 процента.