Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования главе Дагестана

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову.

Об этом сообщили во вторник Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Было отмечено, что 15 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов выразил соболезнования главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову в связи со взрывом на автозаправочной станции в Махачкале, повлекшим многочисленные жертвы.

Али Асадов выразил глубокие соболезнования руководителю Дагестана, родственникам погибших, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Напомним, что вчера в 21:50 по местному времени в столице Республики Дагестан Российской Федерации - городе Махачкала произошел взрыв на автозаправочной станции. В результате инцидента погибли 30 человек, более 100 получили различные повреждения. Среди пострадавших есть дети.