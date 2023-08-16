В Азербайджане за взятку арестованы должностные лица

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестованы должностные лица, обвиняемые в получении взятки в обмен на таможенное оформление.

Как сообщает в среду Trend, об этом распространили совместную информацию Генпрокуратура и Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и Государственным таможенным комитетом, была задержана группа должностных лиц, которые путем создания искусственных барьеров в процессе таможенного оформления импортируемой в страну продукции, впоследствии получали взятки от гражданина в обмен на ускорение процесса таможенного оформления.

Были выявлены основания для подозрения в том, что директор Губа-Хачмазского регионального филиала Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Эльшан Абдуллаев и фактический руководитель ООО "ƏR TRANSPORT" Адалят Гулиев в сговоре с инспектором отдела таможенной оценки Бакинского главного таможенного управления ГТК Мазахиром Исмаиловым намеренно затягивали процесс таможенного оформления автозапчастей, ввозимых за счет компании, принадлежащей гражданину, а затем получили от этого лица взятку в размере 8000 манатов за быстрый пропуск товаров через таможенный контроль путем поверхностного осмотра.

В ходе обысков в служебных помещениях указанных должностных лиц были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие отношение к делу.

По уголовному делу, возбужденному по указанным фактам, Мазахир Исмаилов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц, ранее вступивших в сговор), Эльшан Абдуллаев и Адалят Гулиев - по статьям 32.5, 308.2, 32.5, 311.3.3 Уголовного кодекса АР, в их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.