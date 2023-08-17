В Азербайджане пройдет экзамен по приему на административные должности госслужбы

БАКУ /Trend/ - 17 сентября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу по группам AB и AC, относящимся к типу A (административные руководящие должности).

Об этом сообщили в четверг Trend в ГЭЦ.

Регистрация для участия в экзамене, который пройдет по адресу: Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (у станции метро "8 Ноября"), продлится с 15:00 17 августа до 11:00 14 сентября.

Отметим, что лица, желающие участвовать в экзамене, должны создать «Личный кабинет» на портале ГЭЦ и открыть денежный счет. Ознакомиться с тарифами на участие в экзамене можно здесь. После зачисления на счет необходимых средств следует пройти регистрацию с помощью сервиса Онлайн-регистрация для участия в тестовом экзамене по приему на госслужбу.