TƏBİB о состоянии отравившихся в Гусаре

БАКУ /Trend/ - В связи с отравлением, произошедшим в селе Джагар Гусарского района, 5 человек (три женщины, двое мужчин) были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Гусарской центральной районной больницы.

Об этом сообщили в четверг Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние двух человек оценивается как средней степени тяжести, троих - легкой степени тяжести.

Отметим, что пищевое отравление пяти человек произошло сегодня в одном из центров отдыха Гусарского района.