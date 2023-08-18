В Азербайджане названо число лиц, которым с начала года были выплачены соцпособия

БАКУ /Trend/ - За январь-июль 2023 года Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 462 тысячам человек были выплачены социальные пособия, а 374 тысячам человек - ежемесячные президентские пенсии.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что за указанный период населению было в целом выплачено 578 миллионов манатов по социальным пособиям, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 374 миллиона манатов по президентским пенсиям, что на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле 2023 года посредством электронной системы в проактивном порядке было назначено 79 000, а с 2019 года (начало электронного назначения социальных выплат) было назначено 508 000 пособий и пенсий.