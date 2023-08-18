Жители, вернувшиеся в Физули, будут круглосуточно обеспечены медуслугами

БАКУ /Trend/ - Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) проводится медосмотр жителей, переселяемых на освобожденные от оккупации земли.

Как сообщили в пятницу Trend в TƏBİB, обследования проводятся в рамках проекта "Большое возвращение" и за счет средств обязательного медицинского страхования на безвозмездной основе.

Сегодня в Физули в сопровождении 113 сотрудников службы скорой и неотложной медицинской помощи TƏBIB были отправлены 23 семьи из 90 человек, предварительно прошедших медобследование. Жители, переселенные в город Физули, будут обеспечены круглосуточной медицинской помощью бригадой станции скорой и неотложной медицинской помощи Физулинской центральной районной больницы.

Отметим, что сегодня в город Физули вернулась первая группа жителей. 5 августа Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые будут переселены в Физули на первом этапе.В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). В соответствии с составом семей, 51 семья будет обеспечена двухкомнатными, 76 семей - трехкомнатными и 17 семей - четырехкомнатными квартирами.