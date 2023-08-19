БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается прием на вакантные плановые места в магистратуру

Как сообщили в субботу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 14 августа было объявлено о начале выбора специальностей в связи с приемом на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений на 2023/2024 учебный год.

Прием на вакантные места осуществляется по конкурсу на основе баллов, набранных во время первого или второго вступительных экзаменов, проведенных 19 февраля и 11 июня 2023 года (условия конкурса). К выбору специальности по их результатам допускаются бакалавры, соответствующие установленным минимальным требованиям и имеющие право на участие в выборе специальности. По состоянию на 12:20 19 августа, 2 132 бакалавра (азербайджанский сектор обучения – 2 018, русский сектор – 114) подтвердили свои заявления.

Отметим, что для участия в конкурсе на вакантные места бакалавры должны до 23:59 20 августа отметить и подтвердить коды выбранных ими специальностей в "Электронном заявлении бакалавра по выбору специальности" на соответствующей странице сайта ГЭЦ.

Список специальностей в связи с вакантными плановыми местами опубликован в 6-м номере журнала "Магистр".