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В Азербайджане названо число заражений COVID-19 за последнюю неделю

Общество Материалы 21 августа 2023 15:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число заражений COVID-19 за последнюю неделю

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последнюю неделю (14.08.2023 - 20.08.2023) выявлено 27 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине страны.

В целом в Азербайджане были выявлены 832 071 случай заражения коронавирусной инфекцией, 821 747 человек вылечились, 10 295 – скончались, число активных больных составляет 29.

За последнюю неделю в стране проведены 2 516 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 668 437.

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