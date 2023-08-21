Выход Ниджата Абасова в полуфинал и равная борьба с Магнусом Карлсеном говорят сами за себя - президент ФИДЕ Аркадий Дворкович

БАКУ /Trend/ - Безусловно, выступление азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова – огромный сюрприз Кубка мира, его выход в полуфинал и равная борьба с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном говорят сами за себя.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал журналистам президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в кулуарах Кубка мира по шахматам Баку.

"Для организаторов, для Федерации шахмат Азербайджана, для азербайджанских любителей шахмат это был огромный прорыв, шаг вперед. Ниджат Абасов показал красивую борьбу и теперь будет сражаться за третье место на Кубке мира", - сказал он.

Аркадий Дворкович отметил, что Кубок мира среди женщин завершился победой Александры Горячкиной, которая в финале обыграла Нургюль Салимову, это был очень конкурентный турнир, много интересных партий, много неожиданностей, красивой борьбы.

"Мы рады, что в Баку состоялся Кубок мира по шахматам среди женщин, он проходил параллельно с открытым Кубком мира, где определились финалисты. Думаю, болельщикам было крайне интересно наблюдать за игрой", - сказал президент ФИДЕ.

Говоря о финале Кубка мира по шахматам в мужской секции, он отметил, что любой финал будет интересным.

"Мы увидим финал между сильнейшим шахматистом последних 15 лет и молодым талантом из Индии, который доказал свою силу, это будет непредсказуемый финал, столкновение опыта и молодости, тут возможны любые сюрпризы, красивая борьба. В любом случае Рамешбабу Прагнанандха вышел в турнир претендентов, это уже огромный успех. Уверен, что Ниджат Абасов и Фабиано Каруана покажут красивую игру в борьбе за третье место. Будут ли они оба играть в турнире претендентов - это зависит от окончательного решения Магнуса Карлсена. Поэтому борьба будет серьёзной, пока никому не гарантировано попадание в турнир претендентов на сто процентов", - сказал Аркадий Дворкович.

Он также коснулся вопроса изменения системы турнира.

"Вероятность изменения проведения системы турнира есть в любой момент, мы всегда обсуждает со всеми ведущими шахматистами форматы проведения цикла, поэтому по итогам дискуссии может быть принято любое решение. Приведет ли оно к участию Магнуса Карлсена в розыгрыше на звание чемпиона мира или нет, мы не знаем. В любом случае я лично любое решение Магнуса Карлсена уважаю", - заключил он

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.