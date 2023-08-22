"Нефтчи" доказал, насколько хорош, особенно на родной земле"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начинается 17-й этап женской Мировой серии по баскетболу в формате 3x3.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, в преддверии турнира официальный сайт Мировой серии рассказал об азербайджанском клубе «Нефтчи», назвав его одним из главных фаворитов турнира.

«Сезон складывается для команды отлично. На прошлой неделе команда обыграла сборные США, Китая и Испании на пути к победе на этапе в Мелилье. Команда из Азербайджана доказала, насколько она хороша, особенно на родной земле. Ведь ее первая победа в текущем сезоне Мировой серии пришлась на этап в городе Шуша», - отмечает портал.

Также отмечается уровень игры «Нефтчи»: «Последовательность является для клуба ключевым фактором, поскольку игра опирается на основную четверку в составе Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой, Брианны Фрейзер и Эрики Картер. Их набор навыков великолепно сочетается друг с другом, объединяя в себе полную демонстрацию наступательной огневой мощи и выдержки в защите.

Баку будет полностью поддерживать хозяев площадки и, возможно, «Нефтчи» уже готов отпраздновать свою четвертую победу в Мировой серии».