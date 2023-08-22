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Названы данные по числу азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом за госсчет

Общество Материалы 22 августа 2023 17:43 (UTC +04:00)
Названы данные по числу азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом за госсчет

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - По результатам очередного приема документов на 2023-2024 учебный год 47 человек стали участниками государственной программы в соответствии с критериями, соответствующими правилам отбора на обучение за рубежом за счет государства.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

Таким образом, в рамках государственной программы, рассчитанной на 2022-2026 годы, право на обучение за госсчет в престижных зарубежных высших учебных заведениях 17 стран в 2023-2024 учебном году получил 381 гражданин Азербайджанской Республики.

Отметим, что в 2022 году в рамках государственной программы 352 человека получили право на обучение по 14 приоритетным специальностям в 110 престижных зарубежных вузах 18 стран мира: 80 человек - на уровне бакалавриата, 273 - на уровне магистратуры.

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