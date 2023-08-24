Назначены дополнительные рейсы по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило на 27 августа 2023 года дополнительные рейсы в обоих направлениях.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поезд, отправляющийся с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:25, отправится в указанный день дополнительным рейсом из Агстафы в 17:10.

"По традиционному графику поезда маршрута Баку-Агстафа-Баку отправляются ежедневно из Баку в 08:45, а из Агстафы - в 18:15, прибывая в Баку в 23:15", - говорится в сообщении.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало осуществлять перевозку пассажиров по этому маршруту с 18 марта 2023 года.