Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, местами возможны осадки, ночью и утром временами порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 27-32° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, град. Ночью и утром туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 18-23° тепла.