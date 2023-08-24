Названо число абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана вне конкурса

БАКУ /Trend/ - В 2023 году 2 человека стали победителями международных предметных олимпиад, 50 человек - победителями республиканских предметных олимпиад, 98 - победителями международных спортивных соревнований, а 32 человека, обучающиеся по аккредитованным на международном уровне образовательным программам (IB и A-Level), получили право на поступление в высшие учебные заведения вне конкурса, и были зачислены на соответствующие факультеты.

Как сообщает в четверг Trend, данную информацию распространил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана.

Кроме того, в Университет ADA принято 314 абитуриентов по результатам экзамена SAT, а также 124 абитуриента - выпускники школы ADA.

Отметим, что согласно правилам, право на прием вне конкурса в высшие учебные заведения имеют победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований, а также абитуриенты, обучающиеся по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне.