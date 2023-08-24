На выходных в Баку состоится выставка и шествие классических автомобилей

БАКУ /Trend/ - 26 августа перед Центром Гейдара Алиева состоится выставка классических автомобилей, а 27 августа - шествие, организованное Автомобильной федерацией Азербайджана и "Zhara Events".

Как сообщает в четверг Trend, на выставке будут представлены автомобили, которые примут участие в шествии, а также некоторые из классических автомобилей, выставленных в центре.

27 августа классические автомобили начнут шествие перед Центром Гейдара Алиева и проедут до центра отдыха "Sea Breeze".

Маршрут шествия: Центр Гейдара Алиева – улица Гюляры Гадирбековой – улица Юсифа Сафарова – улица Узеира Гаджибейли – проспект Нефтяников – улица Юсифа Сафарова – проспект Гейдара Алиева – Бакинский Экспо-центр – центр отдыха "Sea Breeze".

Во время традиционного шествия классический караван из автомобилей, произведенных в разные годы и в разных странах, украсит улицы столицы. У каждого из этих автомобилей своя интересная история. Ретро-автомобили подарят горожанам и гостям столицы незабываемое путешествие в прошлое.

После шествия, классические автомобили будут представлены на выставке в центре отдыха "Sea Breeze", где также состоится концерт с участием известных исполнителей (Айсель, Джин, Диляра Казымова, Эльдар и Нигяр, EMİN, Мурад Ариф, Нура Сури, Рилая Гусейнзаде и Замиг Гусейнов).

Развлекательная программа также включает в себя различные конкурсы, вручение призов победителям в номинациях "Самый дисциплинированный водитель", "Самый уникальный автомобиль", "Самая яркая одежда" и другие.