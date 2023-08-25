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Экстрадирован из Украины объявленный в розыск гражданин Азербайджана

Общество Материалы 25 августа 2023 14:42 (UTC +04:00)
Экстрадирован из Украины объявленный в розыск гражданин Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Из Украины экстрадирован гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск.

Как сообщили в понедельник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, на основании ходатайства Генпрокуратуры офисом Генерального прокурора Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Насирова Хаяла Сахавет оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года.

Как отмечается, ранее были выявлены основания для подозрения в совершении Хаялом Насировым растраты с использованием своего служебного положения и причинением значительного ущерба. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

25 августа Хаял Насиров в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции был доставлен из Украины в Азербайджан.

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