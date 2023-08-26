В Азербайджане определена методика расчета энергопотребления в зданиях

БАКУ /Trend/ - Согласно "Минимальным нормам энергоэффективности зданий", утвержденным Кабинетом министров Азербайджана, расчет энергопотребления в зданиях будет производиться на основе первичных энергоресурсов.

Как сообщает в субботу Trend, в методологии отражен расчет выбросов парниковых газов в окружающую среду из других источников, за исключением энергоресурсов, получаемых из возобновляемых источников энергии.

Норма удельного расхода энергии определяется для зданий следующих категорий (типов): жилые дома, гостиницы, учреждения социального обслуживания, общежития; медицинские учреждения; учебные заведения; производственные помещения и склады; здания административного назначения (офисы); другие общественные здания.

В методике расчета энергопотребления в зданиях учитываются следующие параметры: сопротивление теплопередаче элементов защитных конструкций здания; воздухопроницаемость защитных конструкций здания; защита конструкций здания от влаги; системы центрального отопления и кондиционирования, горячего водоснабжения; условия внутреннего микроклимата, включая спроектированное кондиционирование воздуха; системы естественной и механической вентиляции; системы освещения (естественного или искусственного); конструкция здания; использование энергии, производимой за счет возобновляемых источников энергии.