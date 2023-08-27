Прогноз погоды в Азербайджане на 28 августа

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 августа.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 65-75%, днем – 45-55%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди и молнии. Ночью и утром в некоторых регионах будет туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 29-34° тепла, в горах ночью –10-15°, днем – 16-21° тепла.