В Азербайджане завершается выбор специальностей для поступления в высшие учебные заведения

БАКУ /Trend/ - Процесс выбора специальности для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана на уровень бакалавриата завершится сегодня в 23:59.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, по состоянию на 09:00 28 августа 67 625 абитуриентов по I-V группам специальностей одобрили свои заявки.

Было отмечено, что 1 180 абитуриентов еще не одобрили свои заявки.

Другим абитуриентам (субакалаврам), которые не выбрали и не утвердили специальности, а также желающие принять участие в конкурсе, но еще не прошедшие квалификационный отбор, рекомендуется утвердить свои заявки до указанного срока.

Отметим, что в конкурсе могут принять участие только абитуриенты (субакалавры), которые подтвердили свои электронные заявки.