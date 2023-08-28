В Азербайджане будет разработан единый механизм контроля за деятельностью учреждений соцобслуживания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработан единый механизм контроля за деятельностью учреждений социального обслуживания.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в "Государственной программе развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

В соответствии с госпрограммой Кабинет министров Азербайджана совместно с министерством труда и социальной защиты населения, Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, министерством науки и образования, министерством здравоохранения должен разработать проект нормативного правового акта, определяющего механизм контроля качества и эффективности оказания услуг в учреждениях социального обслуживания на 2024-2025 годы, обеспечить согласование проекта нормативного правового акта, определяющего механизм контроля качества и эффективности оказания услуг в учреждениях социального обслуживания, с надлежащими государственными органами (учреждениями) и соответствующее представление на утверждение нормативного правового акта, определяющего механизм контроля качества и эффективности оказания услуг в учреждениях социального обслуживания.