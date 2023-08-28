В Азербайджане названо число заражений COVID-19 за последнюю неделю

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последнюю неделю (21.08.2023 - 27.08.2023) выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине страны.

В целом в Азербайджане были выявлены 832 132 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 773 человека вылечились, 10 300 – скончались, число активных больных составляет 109.

За последнюю неделю в стране проведены 3 386 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 671 823.