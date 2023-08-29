БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены нормы обеспечения работников прокуратуры форменным обмундированием и знаками различия.
Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Отметим, что знаки различия выдаются работникам прокуратуры сроком на 2 года на каждую форму одежды. С учетом направлений деятельности в органах прокуратуры вместо очередной специальной форменной одежды может быть предоставлена денежная компенсация в порядке, установленном Генеральным прокурором. по согласованию с министерством финансов Азербайджана.
|
Серийный номер
|
Название предметов
|
Количество на человека
|
Срок эксплуатации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Для работников прокуратуры высшего специального и специального званий
|
1.1.
|
Фуражка серого (синего) цвета (берет - для женщин)
|
1 штука
|
4 года
|
1.2.
|
Меховая шапка серого (черного) цвета
|
1 штука
|
4 года
|
1.3.
|
Пальто синего цвета
|
1 штука
|
4 года
|
1.4.
|
Синяя куртка
|
1 штука
|
4 года
|
1.5.
|
Зимний костюм синего цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин)
|
1 комплект
|
2 года
|
1.6.
|
Сезонный костюм синего цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин)
|
1 комплект
|
2 года
|
1.7.
|
Шерстяная рубашка с треугольным воротником синего цвета
|
1 штука
|
3 года
|
1.8.
|
Рубашка с длинными рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
1.9.
|
Рубашка с короткими рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
1.10.
|
Синяя зимняя куртка и брюки
|
1 комплект
|
2 года
|
1.11.
|
Синяя летняя куртка и брюки
|
1 комплект
|
2 года
|
1.12.
|
Камуфляжные жилеты
|
1 штука
|
2 года
|
1.13.
|
Зимняя камуфляжная шапка
|
1 штука
|
2 года
|
1.14.
|
Летняя камуфляжная фуражка
|
1 штука
|
2 года
|
1.15.
|
Галстук
|
2 штуки
|
1 год
|
1.16.
|
Шарф
|
1 штука
|
3 года
|
1.17.
|
Перчатки
|
1 пара
|
4 года
|
1.18.
|
Ремень для брюк
|
1 штука
|
1 год
|
1.19.
|
Синяя футболка с длинными рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
1.20.
|
Синяя футболка с короткими рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
1.21.
|
Носки
|
6 пар
|
1 год
|
1.22.
|
Туфли
|
1 пара
|
2 года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.23.
|
Ботинки
|
1 пара
|
2 года
|
1.24.
|
Высокие сапоги
|
1 пара
|
3 года
|
2. Для работников прокуратуры высшего военного и воинского званий
|
2.1.
|
Фуражка темно-оливкового цвета (берет - для женщин)
|
1 штука
|
4 года
|
2.2.
|
Меховая шапка коричневого цвета
|
1 штука
|
4 года
|
2.3.
|
Пальто темно-оливкового цвета
|
1 штука
|
4 года
|
2.4.
|
Демисезонное полупальто темно-оливкового цвета
|
1 штука
|
4 года
|
2.5.
|
Плащ темно-оливкового цвета
|
1 штука
|
4 года
|
2.6.
|
Зимняя куртка темно-оливкового цвета
|
1 штука
|
4 года
|
2.7.
|
Зимний костюм темно-оливкового цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин)
|
1 комплект
|
2 года
|
2.8.
|
Летний костюм темно-оливкового цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин)
|
1 комплект
|
2 года
|
2.9.
|
Темно-оливковая куртка с длинными рукавами (куртка, брюки (юбка и брюки для женщин)
|
1 комплект
|
2 года
|
2.10.
|
Темно-оливковая куртка с короткими рукавами и брюки (юбка и брюки для женщин)
|
1 комплект
|
2 года
|
2.11.
|
Шерстяная рубашка темно-оливкового цвета с треугольным воротником
|
1 штука
|
3 года
|
2.12.
|
Рубашка с длинными рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
2.13.
|
Рубашка с короткими рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
2.14.
|
Зимняя камуфляжная куртка и брюки
|
1 комплект
|
2 года
|
2.15.
|
Летняя камуфляжная куртка и брюки
|
1 комплект
|
2 года
|
2.16.
|
Камуфляжная шерстяная рубашка
|
1 штука
|
3 года
|
2.17.
|
Зимняя камуфляжная шапка (фуражка)
|
1 штука
|
2 года
|
2.18.
|
Летняя камуфляжная шапка (фуражка)
|
1 штука
|
2 года
|
2.19.
|
Перчатки
|
1 пара
|
4 года
|
2.20.
|
Шарф темно-оливкового цвета
|
1 штука
|
3 года
|
2.21.
|
Галстук
|
2 штуки
|
1 год
|
2.22.
|
Майка с длинными рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
2.23.
|
Майка с короткими рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
2.24.
|
Камуфляжная майка с длинными рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
2.25.
|
Камуфляжная майка с короткими рукавами
|
2 штуки
|
1 год
|
2.26.
|
Носки
|
6 пар
|
1 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2.27.
|
Туфли
|
1 пара
|
2 года
|
2.28.
|
Полусапоги (для мужчин)
|
1 пара
|
2 года
|
2.29.
|
Полусапоги (для женщин)
|
1 пара
|
2 года
|
2.30.
|
Длинные сапоги
|
1 пара
|
3 года
|
2.31.
|
Ремень черного цвета
|
1 штука
|
1 год
|
2.32.
|
Ремень темно-оливкового цвета
|
1 штука
|
3 года
|
2.33.
|
Камуфляжная дорожная сумка
|
1 штука
|
5 лет
|
2.34.
|
Кобура
|
1 штука
|
15 лет