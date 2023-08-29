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В Азербайджане утверждены нормы обеспечения работников прокуратуры форменным обмундированием

Общество Материалы 29 августа 2023 17:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены нормы обеспечения работников прокуратуры форменным обмундированием

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены нормы обеспечения работников прокуратуры форменным обмундированием и знаками различия.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Отметим, что знаки различия выдаются работникам прокуратуры сроком на 2 года на каждую форму одежды. С учетом направлений деятельности в органах прокуратуры вместо очередной специальной форменной одежды может быть предоставлена денежная компенсация в порядке, установленном Генеральным прокурором. по согласованию с министерством финансов Азербайджана.

Серийный номер

Название предметов

Количество на человека

Срок эксплуатации

1

2

3

4

1. Для работников прокуратуры высшего специального и специального званий

1.1.

Фуражка серого (синего) цвета (берет - для женщин)

1 штука

4 года

1.2.

Меховая шапка серого (черного) цвета

1 штука

4 года

1.3.

Пальто синего цвета

1 штука

4 года

1.4.

Синяя куртка

1 штука

4 года

1.5.

Зимний костюм синего цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин)

1 комплект

2 года

1.6.

Сезонный костюм синего цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин)

1 комплект

2 года

1.7.

Шерстяная рубашка с треугольным воротником синего цвета

1 штука

3 года

1.8.

Рубашка с длинными рукавами

2 штуки

1 год

1.9.

Рубашка с короткими рукавами

2 штуки

1 год

1.10.

Синяя зимняя куртка и брюки

1 комплект

2 года

1.11.

Синяя летняя куртка и брюки

1 комплект

2 года

1.12.

Камуфляжные жилеты

1 штука

2 года

1.13.

Зимняя камуфляжная шапка

1 штука

2 года

1.14.

Летняя камуфляжная фуражка

1 штука

2 года

1.15.

Галстук

2 штуки

1 год

1.16.

Шарф

1 штука

3 года

1.17.

Перчатки

1 пара

4 года

1.18.

Ремень для брюк

1 штука

1 год

1.19.

Синяя футболка с длинными рукавами

2 штуки

1 год

1.20.

Синяя футболка с короткими рукавами

2 штуки

1 год

1.21.

Носки

6 пар

1 год

1.22.

Туфли

1 пара

2 года

1

2

3

4

1.23.

Ботинки

1 пара

2 года

1.24.

Высокие сапоги

1 пара

3 года

2. Для работников прокуратуры высшего военного и воинского званий

2.1.

Фуражка темно-оливкового цвета (берет - для женщин)

1 штука

4 года

2.2.

Меховая шапка коричневого цвета

1 штука

4 года

2.3.

Пальто темно-оливкового цвета

1 штука

4 года

2.4.

Демисезонное полупальто темно-оливкового цвета

1 штука

4 года

2.5.

Плащ темно-оливкового цвета

1 штука

4 года

2.6.

Зимняя куртка темно-оливкового цвета

1 штука

4 года

2.7.

Зимний костюм темно-оливкового цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин)

1 комплект

2 года

2.8.

Летний костюм темно-оливкового цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин)

1 комплект

2 года

2.9.

Темно-оливковая куртка с длинными рукавами (куртка, брюки (юбка и брюки для женщин)

1 комплект

2 года

2.10.

Темно-оливковая куртка с короткими рукавами и брюки (юбка и брюки для женщин)

1 комплект

2 года

2.11.

Шерстяная рубашка темно-оливкового цвета с треугольным воротником

1 штука

3 года

2.12.

Рубашка с длинными рукавами

2 штуки

1 год

2.13.

Рубашка с короткими рукавами

2 штуки

1 год

2.14.

Зимняя камуфляжная куртка и брюки

1 комплект

2 года

2.15.

Летняя камуфляжная куртка и брюки

1 комплект

2 года

2.16.

Камуфляжная шерстяная рубашка

1 штука

3 года

2.17.

Зимняя камуфляжная шапка (фуражка)

1 штука

2 года

2.18.

Летняя камуфляжная шапка (фуражка)

1 штука

2 года

2.19.

Перчатки

1 пара

4 года

2.20.

Шарф темно-оливкового цвета

1 штука

3 года

2.21.

Галстук

2 штуки

1 год

2.22.

Майка с длинными рукавами

2 штуки

1 год

2.23.

Майка с короткими рукавами

2 штуки

1 год

2.24.

Камуфляжная майка с длинными рукавами

2 штуки

1 год

2.25.

Камуфляжная майка с короткими рукавами

2 штуки

1 год

2.26.

Носки

6 пар

1 год

1

2

3

4

2.27.

Туфли

1 пара

2 года

2.28.

Полусапоги (для мужчин)

1 пара

2 года

2.29.

Полусапоги (для женщин)

1 пара

2 года

2.30.

Длинные сапоги

1 пара

3 года

2.31.

Ремень черного цвета

1 штука

1 год

2.32.

Ремень темно-оливкового цвета

1 штука

3 года

2.33.

Камуфляжная дорожная сумка

1 штука

5 лет

2.34.

Кобура

1 штука

15 лет
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