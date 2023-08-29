БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены нормы обеспечения работников прокуратуры форменным обмундированием и знаками различия.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Отметим, что знаки различия выдаются работникам прокуратуры сроком на 2 года на каждую форму одежды. С учетом направлений деятельности в органах прокуратуры вместо очередной специальной форменной одежды может быть предоставлена денежная компенсация в порядке, установленном Генеральным прокурором. по согласованию с министерством финансов Азербайджана.

Серийный номер Название предметов Количество на человека Срок эксплуатации 1 2 3 4 1. Для работников прокуратуры высшего специального и специального званий 1.1. Фуражка серого (синего) цвета (берет - для женщин) 1 штука 4 года 1.2. Меховая шапка серого (черного) цвета 1 штука 4 года 1.3. Пальто синего цвета 1 штука 4 года 1.4. Синяя куртка 1 штука 4 года 1.5. Зимний костюм синего цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин) 1 комплект 2 года 1.6. Сезонный костюм синего цвета (пиджак, брюки (юбка и брюки для женщин) 1 комплект 2 года 1.7. Шерстяная рубашка с треугольным воротником синего цвета 1 штука 3 года 1.8. Рубашка с длинными рукавами 2 штуки 1 год 1.9. Рубашка с короткими рукавами 2 штуки 1 год 1.10. Синяя зимняя куртка и брюки 1 комплект 2 года 1.11. Синяя летняя куртка и брюки 1 комплект 2 года 1.12. Камуфляжные жилеты 1 штука 2 года 1.13. Зимняя камуфляжная шапка 1 штука 2 года 1.14. Летняя камуфляжная фуражка 1 штука 2 года 1.15. Галстук 2 штуки 1 год 1.16. Шарф 1 штука 3 года 1.17. Перчатки 1 пара 4 года 1.18. Ремень для брюк 1 штука 1 год 1.19. Синяя футболка с длинными рукавами 2 штуки 1 год 1.20. Синяя футболка с короткими рукавами 2 штуки 1 год 1.21. Носки 6 пар 1 год 1.22. Туфли 1 пара 2 года